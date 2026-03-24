俳優若葉竜也（36）が24日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。バラエティー初出演を振り返った。番組では、若葉が「うそが嫌い」という自身の性格についてトーク。「例えばこうやって芸人さんとしゃべっていても、『面白かったです』と言った時の責任を持たなきゃならないというか。『面白かった』ってメディアでいっぱいうそつきまくってると、まあ言ってるだけでしょって言われちゃう