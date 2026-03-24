玄関に並ぶはずの子どもの靴。整然と並んでいたのは、なぜかミニカー。そんな写真がThreadsに投稿され、幼い子どもを持つ親たちから大きな共感を集めています。【写真】靴置きマットにバック駐車で整列したおもちゃの車投稿したのは、6歳・4歳・1歳のお母さんである花太郎まま（@zubora.umama）さん。「子どもが靴を揃えて片づけられるように」と購入したはずの専用マットは、一見すると駐車場のようにも見えるデザインですが、い