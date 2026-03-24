高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」の第122回が３月24日に放送され、話題になっています。【写真】穏やかな時間を過ごすトキとヘブンついに、トミー・バストウさん演じるレフカダ・ヘブンの最期が描かれました。トキと２人で縁側で穏やかな時間を過ごし、ヘブンは…。そして、トキのつらい場面ではいつも寄り添ってくれ