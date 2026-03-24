テスト中のWRCカーがどう見ても「ヤリス」ではない！SNSで話題になっているのが、トヨタの新型モデルのスクープ写真です。ポルトガルで撮影されたもので、「テスト走行中のトヨタWRC27」の姿だというもの。ここで、驚くのがベースとなるのが2ドアクーペにしか見えないということです。ハッチバックの「ヤリス」ではない、別のクルマをベースにWRCカーが作られているのです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「GRセリカ!?」で