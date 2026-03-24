子どもの持ち物に名前を書いたり、キッチンや収納をラベリングしたり。「ラベルがあれば整理しやすいのに」と思うこと、ありませんか？そんなときに見つけたのが、3COINSの「ラベルプリンター」。スマホと連携して、オリジナルのラベルシールが作れるというアイテムです。今回は実際に使ってみて、操作の簡単さや使い心地をチェックしてみました。スマホで簡単にラベルが作れるコンパクトプリンター3COINSの「ラベルプリンター」は