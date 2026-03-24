私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義母は常に先回りをして物事を考えるタイプで、いつも手助けしてくれてありがたく思っていました。しかし義両親を誘うと、なぜか必ず独身の義妹セリナちゃん（30才）がついてきます。しかも会話するでもなく黙ってずっとスマホを眺めていて……。そんなある日、義母が「家族行事なんだからセリナが来るのは当然」と言いました。私のモヤモヤの原因