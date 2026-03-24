福岡県警朝倉署は23日午後、筑前町新町の路上で同日午後2時ごろ、小学生が下校中、茶色の車両に乗車した見知らぬ女から「送っていこうか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。女は30〜40歳くらいで黒色ボブ、眼鏡なし、服装は不明。