今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『「どら焼きにバナナを挟むとどうなると思う？正解は5分35秒から」』という月光烏賊さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）どら焼き→ドゥラ焼き→ドゥラメンテ→「ドゥラドゥラドゥラ〜！！最強は私だメンテ〜！！」の連想ゲームが頭の中で発生しちゃって困る﻿「どら焼きにバナナを挟むとどうなると思う？正解は5分35秒から」「どら焼きにバナナを挟むとどう