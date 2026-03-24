昨季の最終戦で通算22勝目を挙げ、永久シードまであと8勝に迫った鈴木愛。今年は一体どんなセッティングで戦うのか？ 本人を直撃した。【写真】「・」があるから集中できる鈴木愛が即投入した新パター昨季からの変更点は、ドライバーとパターだ。ドライバーを『G440 LST』から『G440 K』にスイッチしたが、決定事項というわけではないようだ。「（どちらも）計測して、スピン量やキャリー、トータルも1ヤードくらいしか変わらな