高齢者を交通事故の被害者にも加害者にもさせないための取り組みの推進などを重点とする「春の全国交通安全運動」が来月（4月）6日からスタートします。「春の全国交通安全運動」は来月6日から15日までの10日間行われます。期間中は、県の重点取り組みとして「高齢者を交通事故の被害者にも加害者にもさせないための取り組みの推進」を掲げます。このほか「通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保」や