屋久島の伝統野菜、「かわひこ」を知ってもらおうと地元の小学生がお菓子を作り販売しました。屋久島町の神山小学校の5年生、17人が販売したのは「かわひこ」を使ったパウンドケーキです。「かわひこ」はサトイモに似た粘り気がある屋久島の伝統野菜の一つですが、近年は作る農家が減り消滅の危機にあります。「かわひこ」を知ってもらおうと神山小学校では毎年、授業の一環で栽培を行っています。2026年は子供たちの