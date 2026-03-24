米国女子ツアー「フォーティネット・ファウンダーズカップ」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】原英莉花の2026年クラブセッティング日本勢トップの5位だった山下美夢有と畑岡奈紗は8万3772ドル（約1336万円）を獲得。今季獲得賞金は山下が24万5932ドル（約3920万円）の10位、畑岡が14万9666ドル（約2387万円）の25位に浮上した。11位だった原英莉花は3万2593ドル（約520万円）を加算し、今季2試合で8万3738ドル（