五島市で、越冬のために飛来した冬鳥たちが優雅に飛びまわっています。 五島市の沿岸では、越冬のためユーラシア大陸から飛来している冬鳥たちが優雅に飛び回っています。 大型の養殖いけすが並ぶ樫ノ浦や大泊の湾内では、水揚げやエサやりの時間になると、セグロカモメやウミネコなどが集まってきて大賑わい。 愛鳥家によるとセグロカモメは、2月～3月にかけて最も多く見られるということです。 五島で