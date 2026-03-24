スイング中はフェースをターンさせて、インパクトではスクエアにボールをとらえたい。そのためには「手首を固めたらダメ」と女子プロ中村香織はいう。手首を柔らかく使えるグリップを教わった。【連続写真】手首を柔らかく使ってヘッドを走らせる！女子ドラコンの382ヤードスイング◇◇◇10本の指でギュッと力を入れて握っていたり、手のヒラでわしづかみにグリップをしていないだろうか。それではリキミが入ったグリップに