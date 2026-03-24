「未知の世界に来ちゃった感じ。これから慣れていくんですかね。でも、今しかこういう気持ちは感じられない。新鮮ですね」【写真】“変えないクラブ哲学”高田菜桜の愛用セッティング先週行われた国内女子ツアー「Vポイント×SNBCレディス」で、4人のルーキーがプロデビュー戦を迎えた。そのひとり、高田菜桜は、会場の紫カントリークラブ すみれコースを明るい笑顔と、ちょっぴりもの珍しそうな表情で見渡した。千葉市出身の2