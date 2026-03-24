タレント・俳優の大原優乃が23日、自身のXを更新。親知らずを抜いて頬が腫れた自撮り写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】痛そう…顔めっちゃ腫れてる！親知らず抜いた後の大原優乃Xで「親知らず抜いたよ最後の１本とさよならしました真横に生えてるし、根っこは３本あって大物でした笑」と報告。投稿した自撮り写真は2枚で、右の頬が大きく腫れた姿を見ることができる。これにファンは「めっちゃ腫