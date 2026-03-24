3人組グループ・NEWSの増田貴久がプロデュースする新プロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」始まった。これに伴い、増田のコメントが解禁された。【集合ショット】サンタクロースも！笑顔で手を降る増田貴久ら同プロジェクトはZOZOとLINEヤフーの共同によるもの。プロジェクトの一環として、自身初となるファッションブランドを立ち上げ、ZOZOTOWN限定のアイテムを製作、プロジェクトの裏側に迫る制作メイキングムービー