“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が24日、公式Xを更新。観覧規制ゾーンの拡大を報告し、「お子様専用エリア」の設置も進めていることを明かした。【写真】「素敵なアイデア」市川市動植物園が観覧ゾーン拡大＆お子様専用エリアを新設投稿では「3／23（月）の休園日に作業をして、ご覧のとおりサル山の観覧規制ゾーンを拡大させていただきましたのでお知らせします」とつ