アメリカ・ニューヨークの空港で旅客機が消防車両と衝突し、機長らが死傷した事故で、現地当局はボイスレコーダーなどを回収し、事故原因を調べています。22日夜に起きた事故の瞬間の映像では、着陸直後の旅客機が滑走路で消防車両と衝突する様子が映っています。事故から一夜明けた23日も滑走路は封鎖されたままで、滑走路には機体の前方が大破している旅客機があります。ニューヨークのラガーディア空港で起きた事故では、操縦士