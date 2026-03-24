フジテレビを7月上旬に退職することを公表している竹内友佳アナウンサー（37）が24日、同局系「FNN Live News days」（月〜金曜午前11時30分）に出演。退社前最後の出演でニュースを読み上げた。竹内アナは淡い薄紫色のトップスに白のパンツ姿で出演。番組の最後、来週の月曜安宅晃樹アナとともにキャスターが梅津弥栄子アナと上中勇樹アナへの変更を発表。「それでは失礼します」と締めくくり、自身の退社については言及しなかっ