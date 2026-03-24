1992年バルセロナ五輪シンクロナイズドスイミング銅メダリストでスポーツコメンテーターの奥野史子さん（53）が24日までに自身のインスタグラムを更新し、長女の大学卒業を報告した。「卒業おめでとうまじめにコツコツとよく頑張ったね！貴女を誇りに思います」と記し、夫で2008年北京五輪陸上男子4x100メートルリレーの銀メダリスト、100メートルの元日本記録保持者でスポーツ解説者の朝原宣治氏を交えた家族ショットを披露