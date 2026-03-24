日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年3月16日〜22日）では、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』がランクインし、首位をキープ。3位には、ミステリーアドベンチャー作品の『都市伝説解体センター』が初登場した。【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャートTOP10◆ Nintendo Switchなどで人気の作品『