元BIGBANG（ビッグバン）のT．O．P（38）が、世界的なアーティストと手を組んで、復帰の舞台を整える。韓国メディアが報じた。最近、公式SNSチャンネルに初の正規アルバム「ANOTHER DIMENTION」のカバー画像とミュージックビデオのティーザー映像を公開した。アルバムカバーは、米国レイアウトアーティストで、巨匠画家エド・ルシャが接参加した。韓国の音楽専門メディア・ヘラルドミューズは24日「感覚的なビジュアル。普段から芸