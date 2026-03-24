東京・八王子市で高級車「ベントレー」を運転し玉突き事故を起こしたあと現場から逃走したとみられる男が「借金で追いかけられて隠れていた」と供述していることがわかった。八王子市で23日、「ベントレー」が信号待ちの車列に追突して7台が絡む多重事故となり、ベントレーの運転手とみられる男が現場から逃走し近くの住宅の敷地内で邸宅侵入の疑いで逮捕された。その後の取材で、逮捕された男は邸宅侵入について容疑を認め、「借