「NEWS」の小山慶一郎（41）が22日深夜放送のフジテレビ「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（日曜深夜1・55〜）に出演。“縁のある”人物と約20年ぶりの共演を果たして、涙ぐむ場面があった。この番組は小山が、ゲストを招いてとにかく“お洒落なキャンプ”を提案する。この日のゲストは元NEWSで俳優の内博貴。2人が番組共演するのは約20年ぶりだという。内と再会前に小山は「考えただけでエモいです」と口にしていた。そし