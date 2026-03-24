政府は２４日午前、超党派の「社会保障国民会議」の下に設置した有識者会議の初会合を東京都内で開き、「給付付き税額控除」の具体化に向け議論をスタートさせた。政府は夏前の中間とりまとめを目指しており、専門的な見地から制度の仕組みなどを検討してもらう。全世代型社会保障改革を担当する城内成長戦略相は会合で「給付付き税額控除は、中低所得者の負担を集中的に軽減し、所得に応じて手取りが増えるようにするものだ。