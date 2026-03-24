お笑いタレントのヒロミが24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。トランプ米大統領のSNSを使った情報発信について感じている違和感を語った。トランプ氏は23日、自身のSNSで「この2日間、アメリカとイランは非常に良い生産的な協議を行ってきた」などとして、イランの発電所などへの攻撃を5日間延期すると表明した。現地時間の21日には「イランがホルムズ海峡の封鎖を48時間以内に完全に解除しないのなら、発