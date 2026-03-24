メジャーリーグ、ドジャースの佐々木朗希投手（24）がエンゼルスとのオープン戦に先発登板。大谷翔平選手（31）も1番・指名打者で出場しました。オープン戦4試合目の登板となった佐々木投手は、初回で先頭バッターに対し、いきなりデッドボールを与えてしまいました。その後も制球が定まらずフォアボールが続き、2者連続で押し出し。立ち上がりから苦戦した佐々木投手は1アウトも奪えず、2点を失ったところで一度降板。その後、佐