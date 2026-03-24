クレタ島にある米海軍基地に到着した空母ジェラルド・R・フォード＝23日/Makis Kartsonakis/Reuters（CNN）米海軍は23日、空母ジェラルド・R・フォードがギリシャのクレタ島スーダ湾に到着し、艦内の洗濯区画で火災が起きた後の整備と修理を受けると発表した。空母ジェラルド・R・フォードは火災前まで対イラン作戦に参加していた。海軍の発表によると、空母ジェラルド・R・フォードは「完全な任務遂行能力を維持している」という