男性アイドルグループ「B＆ZAI」メンバーの本高克樹が24日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。MLBドジャース大谷翔平投手に嫉妬した。大谷は日本時間23日に行われた古巣エンゼルスとのオープン戦に髪を切って登場。走者一掃の中越え適時二塁打を放ち、チーム復帰後初安打と初打点を記録した。日本時間4月1日のガーディアンズ戦では、大谷が先発登板するとロバーツ監督が明言している。本高は、「WBC