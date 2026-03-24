【モデルプレス＝2026/03/24】女優の杉咲花が、主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜／3月25日に最終話放送）のクランクアップを迎え、コメントが公開された。【写真】杉咲花「冬のさ春のね」今泉監督との撮了ショット◆杉咲花「冬のなんかさ、春のなんかね」涙と笑顔のクランクアップ杉咲演じる主人公・土田文菜の大学生時代から現在に至るまでの恋愛模様を描いた本作。その時々の