【モデルプレス＝2026/03/24】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3月22日、自身のInstagramを更新。旬を味わう手料理を披露し、話題となっている。【写真】37歳女芸人「盛り付けが綺麗」肉じゃが・かれいの煮付け…4品並んだ食卓◆誠子、手料理並んだ食卓公開誠子は「春のお料理と散歩が、好きです」とつづり、写真を投稿。茶色に白の水玉のランチョンマットの上には「新じゃがと新玉ねぎの肉じゃが」「かれいの煮付け」「スパ