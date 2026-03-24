【モデルプレス＝2026/03/24】演歌歌手の藤あや子が3月22日、自身のブログを更新。バラエティ豊かな夕飯の食卓を披露し、話題になっている。【写真】64歳演歌歌手「料亭みたい」鰰一夜干しなど豪華6品晩ごはん◆藤あや子、手料理ショット公開藤は「昨日の晩ごはん」「おうちごはん」と記し「鰰一夜干し」「蟹とブロッコリーの餡かけ」「ほうれん草のお浸し」「春雨中華サラダ」「大根と牛スネ肉の煮込み」「しじみの味噌汁」の6品