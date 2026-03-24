事故があった現場2025年5月 2025年5月、高松市で幼い子ども2人と母親が乗った自転車をはね、母親を死なせた罪などに問われた女に高松地方裁判所は24日、禁錮10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 過失運転致死傷の罪で判決を受けたのは、高松市の会社員の女(21)です。 判決によりますと、女は2025年5月7日午前、軽自動車で高松市番町の市道交差点付近を、安全確認や徐行などの注意を怠り、時速42kmのまま進行