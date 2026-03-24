東京午前のドル円は１５８．７１円付近まで強含み。週明けに暴落した海外原油相場に買い戻しが入っていることが対主要通貨でドル買いを後押ししている。停戦期待がや や高まるなかでも、イラン中部のイスファハンのガス関連施設が攻撃を受けて、イランが反撃を予告していることが原油高やドル高の手掛かりとなっている。 欧州通貨やオセアニア通貨が対ドルで弱含んでいるため、クロス円はやや軟調。ユーロ円は１８