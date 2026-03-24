小学校の入学式を前に、小諸市では地元の団体が新1年生269人分の通学用ヘルメットを市に寄贈しました。「どう?ぴったり!」小諸市役所を訪れ、小学校の新1年生が使う通学用ヘルメットを贈ったのは地元のライオンズクラブとロータリークラブです。24日は4月に市内の小学校へ入学するさくら保育園の園児2人が代表してヘルメットを着用しました。2017年から続く取り組みで、今春、市内6つの小学校に入学する児童269人分の