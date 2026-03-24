REDMI Buds 8 Active シャオミ・ジャパンは、セミインイヤーデザインの完全ワイヤレスイヤフォン「REDMI Buds 8 Active」を発売した。カラーはブルー、ブラック、ホワイトの3色。価格はオープンで、市場想定価格は2,580円前後。4月6日まで早割価格の2,180円で購入できる。 人間工学に基づいたデザインを採用し、耳の自然なラインにフィットする前面シェルと、セミインイヤー構造により、局所