馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はシャフリヤールが勝った２０２１年の毎日杯を取り上げる。勝ち時計は驚異の１分４３秒９で日本レコードタイ（当時）。３歳春時点で驚がくの走破時計を叩き出し、続く日本ダービー制覇へ上昇気流に乗った。衝撃の勝ち時計だった。シャフリヤールがグレートマジシャンの追撃を首差で退けた直後だ。１分４３秒９という時計の上に赤くレコードの文字が点灯。そ