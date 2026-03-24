２２日に行われた第９８回選抜高校野球大会の初戦で左手首付近を骨折した、山梨学院の最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が今大会中は出場しないことが２４日、決まった。同日に行われたチーム練習後、吉田洸二監督が次戦の出場について「常識的に試合出場は難しいと思います。ベンチはいると思います」と明かした。３年ぶりのセンバツＶを目指して２６日に２回戦の大垣日大戦を控えるが、投打の軸である主将を欠