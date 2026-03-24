スノーボード・ハーフパイプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）が２４日、都内で「はちみつきんかんのど飴」の新生活を応援するはちきん神社ＰＲイベントに出席した。早大４年生の“文武両道”ライダーは「五輪は目に見える結果で感謝を伝えることができて良かったです。（表彰台は）特別な景色でした」と銅メダルを披露し、充実の表情で振り返った。ミラノ五輪後も海外の試合に出場