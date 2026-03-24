■これまでのあらすじホワイトデーに自分から告白したにもかかわらず拒絶された夫。チョコはひかりからではなく、部署からだと言われても信じられない。あんなに熱視線を送っていたくせに心変わりしたのだろうか。「離婚までしたのに裏切られた」と怒り心頭の夫の暴走が始まる。なんで俺が上司から説教されないといけないんだ？ 悪いのは俺をもてあそんだ彼女だろう？俺は若者にからかわれた悲しき被害者じゃないか。俺に離婚まで