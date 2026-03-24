プロ野球・西武は24日、狭山不動尊にて必勝祈願を行いました。また必勝祈願に際して、西口文也監督が開幕投手を発表しました。開幕投手には渡邉勇太朗投手、2戦目には武内夏暉投手、3戦目には平良海馬投手を指名。敵地ZOZOマリンでのロッテ戦に挑みます。渡邉投手は8年目の25歳右腕。昨季はキャリアハイの7勝をマークし、今季のオープン戦でも3試合13イニングを投げて、防御率1.38の内容。「最初の試合ということで必ず勝利できる