11人組グローバルボーイズグループ・INIが、「エンポリオ アルマーニ」の「2026年春夏メンズコレクション」に起用された。それに合わせ、テーマ「ORIGINS」をもとに、INIを迎えた、スペシャルビジュアルおよび動画コンテンツが公開された。【写真】ほのかに香る”平成感”が魅力的なINI同プロジェクトでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲を映像に用い、ビジュアル・音楽・装いが一体となった表現を通して、コレクショ