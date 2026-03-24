◇第98回選抜高校野球大会第6日（2026年3月24日甲子園）左手首付近の骨折と診断された山梨学院の菰田陽生投手（3年）について、同校の吉田洸二監督（56）が24日、西宮市内での練習で説明を行った。練習に菰田は姿を見せなかった。診断名は「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」で、じん帯は痛めていなかった。全治について吉田監督は「何も聞いていません。今後の治療方針もあるので」と説明。ドクターストップは言われていな