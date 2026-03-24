松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」最終回が２３日に放送された。ついに朝比聖子（松下奈緒）が、夫一樹（安田顕）を橋から突き落とそうとするが、全てを悟った一樹は自ら…。数週間後に発見された一樹を紗春（桜井ユキ）が「夫に間違いありません」と受け入れ、恐ろしいタイトル回収が行われた。その後、紗春は自首。第３子を身ごもり、産むかどうかを悩んでいた聖子は、家族を守り、「その時が来た