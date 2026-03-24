「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が23日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に相方の水川かたまり（35）とともに出演。番組収録中にロックバンド「銀杏BOYZ」の峯田和伸（48）が乱入する一幕があった。もぐらは、学生時代から「銀杏BOYZ」のファンで、ライブに足しげく通っていた。もぐらが弘前のライブへ早めに駆けつけた際、チケットのもぎりなどを手伝ったのがきっ