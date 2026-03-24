2026年3月23日、JR東日本は日本初となる「荷物専用新幹線」の定期運行を開始。かつて山形新幹線「つばさ」として活躍したE3系が、最大約17.4トンの積載能力を持つ車両へと生まれ変わりました。 これにより、東北の朝採れ生鮮品がその日の夕方には首都圏の食卓に並ぶ「当日配送」が日常のものとなります。本記事では、東京都北区の東京新幹線車両センターで行われた、最新の自動搬送ロボット（AGV）を駆使した荷降ろし作業の最前線