【木粼ゆりあ3rd写真集「アップデート中」】 3月25日 発売 価格：3,500円 【拡大画像へ】 扶桑社は、3月25日に発売する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」の未収録カットの中から、木粼さん本人がお気に入りだというカットを公開した。 同時に、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一さんが執筆した帯コメントも解