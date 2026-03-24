雨が少なく空気が乾燥しているとして県内の多くの地域に「林野火災注意報」が出されています。火の取扱いには十分な注意が必要です。去年2月に岩手県で発生した大規模な山林火災を受けて、県内の市町村ではことし1月から順次、「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用を始めています。注意報の基準は、3日間の降水量が1ミリ以下で空気が乾燥していることなどで、さらに強い風が吹いていた場合は、警報になる可能性があるという