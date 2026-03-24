【「ヤングチャンピオン」2026年No.8】 3月24日 発売 価格：560円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.8を3月24日に発売した。価格は560円。 表紙と巻頭グラビアにはライブアイドル誌面争奪オーディション「ヤンコレ!!」1位の鈴白想空さんが登場。また、第2位の叶岡あみなさん、第3位の佐倉みきさんのグラビアも掲載される。さらに、ふろくとし